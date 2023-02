Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os professores da rede municipal de Jacarezinho receberão novo aumento salarial de para o exercício 2023. O anúncio foi feito pelo prefeito Marcelo Palhares nesta sexta-feira (10) em evento da secretaria municipal de Educação.

O aumento salarial garante que a classe tenha rendimento superior ao piso nacional da educação para o ano, definido pelo Ministério da Educação, e reforça o compromisso da prefeitura em valorizar os professores da rede municipal de ensino.

Em dois anos, a prefeitura reformou e/ou ampliou praticamente todas as escolas municipais, renovou a frota do transporte escolar, distribuiu kits com uniforme escolar para todos alunos, aumentou consideravelmente o investimento em merenda escolar, entre outras inúmeras melhorias implantadas.

“Educação é prioridade e desde o começo temos buscado valorizar os professores e melhorar toda nossa estrutura da rede municipal de ensino. Fica aqui o nosso agradecimento a nossa vice prefeita e secretária de Educação, Patrícia Martoni, e toda equipe da educação, pelo empenho em proporcionar um 2023 com ainda mais melhorias tanto para alunos quanto para professores”, pontua o prefeito Marcelo Palhares.

No evento com os professores ainda estiveram presentes a vice prefeita e secretária da Educação, Patrícia Martoni, o presidente da câmara de vereadores, Zola, e os vereadores Luciane, Antônio Neto, Marcos Colosso, Edilson da Luz e Betão da Curva.

VALE ALIMENTAÇÃO

Entre os benefícios oferecidos pela prefeitura de Jacarezinho aos professores e servidores de forma geral está o aumento substancial do vale alimentação, que em dois anos subiu de R$ 120 mensais para R$ 400 mensais.

LEGENDA: Evento marca início do ano letivo de 2023 para professores da rede municipal de ensino