A prefeitura de Jacarezinho vai dobrar o valor do auxílio alimentação dos servidores públicos municipais em 2023. O prefeito Marcelo Palhares assinou nesta sexta-feira (25) a Lei n° 4.278/2022, que formaliza a medida.

Com a nova lei, a partir de 1° de janeiro de 2023 os servidores municipais passam a receber R$ 400 mensais de auxílio alimentação – enquanto o valor praticado hoje é de R$ 200.

A medida atende uma antiga reivindicação da classe e ainda garante que dezenas de comércios credenciados de Jacarezinho tenham maior movimentação com o novo valor disponível do benefício.

“Quando assumimos o vale alimentação era de R$ 120 por mês e agora já estamos chegando em R$ 400. Isso é nosso reconhecimento e valorização a cada servidor municipal”, destaca o prefeito.