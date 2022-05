Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A prefeitura de Jacarezinho publicou nesta quinta-feira (dia 27) os editais para contratação de empresas para a reforma das praças esportivas, entre elas o Estádio Pedro Vilela, Ginásio de Esportes Cássio Arantes Pereira e o campo de futebol da Vila Maria.

No Pedro Vilela, serão reformados os vestiários e parte da arquibancada, e o valor aplicado será de R$ 86 mil, aproximadamente, com recursos da própria prefeitura. Na Vila Maria, a modernização e reforma custarão em torno de R$ 274 mil, dos quais R$ 250 mil são provenientes de emenda destinada a Jacarezinho pelo deputado federal Ênio Verri, a pedido do vereador Nilton Stein (PT).

Já no Ginásio de Esportes, serão aplicados R$ 447 mil, dos quais R$ 220 mil são referentes a recursos não utilizados na gestão passada, e R$ 227 mil em recursos próprios da prefeitura.

Segundo o secretário municipal de Planejamento de Jacarezinho, José Antonio Costa, a reforma do ginásio ainda não será a ideal, mas necessitava ser concluída para que o convênio anterior fosse finalizado.

MEU CAMPINHO

A prefeitura de Jacarezinho ainda aguarda aprovação do Paranacidade para publicar os editais de licitação da implantação de dois novos espaços para práticas esportivas, de lazer e recreação denominados “Meu Campinho”. As obras serão realizadas com recursos do programa “Paraná Mais Cidades”, graças a indicações do deputado estadual Luiz Carlos Martins (PP) e do ex-deputado estadual Paulo Do Carmo (PSL).

A indicação de Martins contemplou o bairro Jardim Alves, enquanto a de Do Carmo vai atender a população da Vila Maria/Dom Pedro Filipak (final da Rua Iguaçu). Cada deputado destinou R$ 320 mil para essas obras, totalizando R$ 640 mil. A Prefeitura aplicará, a título de contrapartida, mais R$ 218 mil. Ao todo serão investidos R$ 858 mil na construção de alambrados, sanitários, vestiários, entre outras benfeitorias.

SERVIÇO

Os interessados em retirar os referidos editais poderão solicitá-los ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município de Jacarezinho, via e-mail (licitacao@jacarezinho.pr.gov.br), telefone (43) 3911-3018, ou baixá-los no site da Prefeitura (www.jacarezinho.pr.gov.br/licitacao), sem nenhum custo por parte do solicitante.

Local das Licitações: Prefeitura Municipal de Jacarezinho – Sala de Reuniões do Departamento de Compras e Licitações Rua Cel. Batista, 335 – Jacarezinho/PR.