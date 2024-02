A prefeitura de Jacarezinho encaminhou ofício à concessionária responsável pelo trecho da BR-153 no município solicitando a isenção da tarifa, que deverá ter início até o fim de março, para moradores que tenham necessidade de trânsito regular no sentido Ourinhos (SP).

O documento, assinado pelo prefeito Marcelo Palhares durante a semana passada, representa a posição oficial da prefeitura com relação à retomada da cobrança no sentido de haver a necessidade de que casos específicos sejam isentos da tarifa.

“Precisamos ter o cuidado com trabalhadores, estudantes e casos onde as pessoas que tenham essa necessidade de transitar entre Jacarezinho e Ourinhos regularmente não acabem com o orçamento prejudicado. Então fizemos um ofício para formalizar o que já havíamos conversado com a concessionária”, explica o prefeito Marcelo Palhares.

A princípio, ainda não há uma definição da data da retomada da cobrança da tarifa, mas esta semana e a próxima terão início os serviços de guincho, ambulância e ações de melhorias na malha asfáltica.

É importante lembrar que a concessão da BR-153 no trecho de Jacarezinho prevê uma série de obras de infraestrutura, além da duplicação desde a divisa com São Paulo até Santo Antônio da Platina.

“O nosso entendimento é que essa isenção não vai representar um prejuízo para a concessionária, levando em consideração o grande fluxo de veículos nesse trecho, mas que para os moradores que sejam isentos é uma medida de grande impacto. Também já temos um diálogo com relação a necessidade de algumas obras, previstas em contrato, e que são muito aguardadas pela comunidade, como uma trincheira no Aeroporto e novas passarelas para pedestres”, completa o prefeito.