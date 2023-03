Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Prefeitura de Jacarezinho, em parceria com a UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná), lançou uma campanha de arrecadação de donativos para as famílias afetadas pela enchente no município de Bandeirantes, ocorrida neste fim de semana.

Segundo dados desta segunda-feira (6), estima-se que cerca de 270 famílias foram seriamente afetadas pela alta das águas do Ribeirão das Antas, em consequência do transbordamento de uma barragem, na zona rural, e uma tromba d’água.

A campanha visa arrecadar alimentos não perecíveis, água, roupas de cama e produtos de higiene pessoal. As doações podem ser feitas junto a secretaria municipal de Assistência Social de Jacarezinho (Avenida Getúlio Vargas, 950) e na Reitoria da UENP (Avenida Getúlio Vargas, 850). Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 3911 3025.

De acordo com o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, a iniciativa visa prestar um apoio rápido aos moradores afetados. “Tivemos recentemente graves problemas do gênero em Jacarezinho e através da solidariedade de muitos cidadãos conseguimos atender as famílias afetadas. Agora a gente pede que a população novamente seja solidária e colabore com essa campanha para que a gente possa amenizar o sofrimento dos moradores de Bandeirantes afetados pela enchente”.