Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A prefeitura de Jacarezinho, através do departamento municipal de Trânsito, tem feito uma ampla ação de conscientização e orientação aos motoristas que trafegam pela rotatória entre as avenidas Getúlio Vargas e Manoel Ribas, com o objetivo de garantir o bom fluxo e a segurança do trânsito no local.

A nova sinalização, implantada no início do mês passado, determina que os motoristas trafeguem pela direita da via apenas nos casos onde virarão à direita ao chegar na rotatória; nos casos onde a rota escolhida será a continuidade na avenida ou a conversão à esquerda o motorista deverá obrigatoriamente trafegar pela faixa da esquerda.

A sinalização é muito clara e, quando bem executada, reduz significativamente o trânsito na rotatória nos horários de pico de circulação de automóveis. A prefeitura reforça o pedido para que os motoristas estejam atentos e respeitem o novo formato de fluxo no local.

LEGENDA: Motoristas devem estar atentos à sinalização na rotatória da Getúlio Vargas com a Manoel Ribas