A Prefeitura Municipal de Jacarezinho prossegue com a instalação dos novos parques infantis, distribuídos em diversos bairros da cidade. No total serão 27 regiões atendidas com os brinquedos, com investimentos superiores a R$ 2 milhões.

Como ainda não é possível o atendimento a todos os bairros de uma só vez – são mais de 60 bairros em Jacarezinho – as famílias poderão fazer passeios, utilizando a cada semana um parquinho diferente.

Assim as crianças e os adultos poderão interagir com os moradores de outros bairros, fazer amizades e desfrutar de um lazer diferente.