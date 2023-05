Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Prefeitura Municipal de Jacarezinho lançou hoje, dia …, o serviço de atendimento virtual por meio do aplicativo WhatsApp. Jack foi o nome escolhido do atendente virtual da Prefeitura, uma ferramenta inovadora que tem por objetivo facilitar a vida dos cidadãos e melhorar a comunicação com a administração municipal.

“O WhatsApp, aplicativo de mensagens mais usado no Brasil, é onde trabalha o Jack. Você não precisa baixar nada, nem pagar nada. Basta adicionar o número dele na sua agenda (39113023) e enviar uma mensagem. A resposta é na hora, com agilidade e eficiência”, enfatizou o prefeito Marcelo Palhares (PSD) ao anunciar o novo serviço.

Segundo o Prefeito, Jack pode prestar informações sobre os serviços da Prefeitura, orientar sobre como solicitar algum benefício ou documento e realizar atendimento ao vivo com um dos servidores públicos municipais. “Toda a Prefeitura estará na palma da mão”, destaca Palhares.

Flexível e criativo, Jack pode enviar imagens, vídeos, áudios e documentos para complementar as informações. Ele pode criar grupos temáticos para divulgar as novidades e as campanhas da Prefeitura e tem uma personalidade única: ele é o mascote da cidade, um simpático jacarezinho que representa o Município.

Atendimento 24horas

Disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, Jack não terá férias, nem descanso. Estará sempre pronto para atender as pessoas e resolver os seus problemas. Ele também organiza o atendimento de forma inteligente, gerenciando as filas e os protocolos.

Para o secretário municipal de Administração, Jaílton Aparecido de Paula, que coordena o projeto, “Jack é mais do que um assistente virtual, é um ouvidor da Prefeitura que quer saber a opinião das pessoas, suas sugestões e as suas reclamações”, exemplifica. “Você pode pedir a troca de lâmpadas, a limpeza de terrenos, o conserto de buracos nas ruas, entre outros serviços que iremos acrescentando com o uso da ferramenta. Jack vai encaminhar o seu pedido para o setor responsável e acompanhar o andamento”, pontua De Paula.

“Esta é a comprovação de que a Prefeitura de Jacarezinho está comprometida com a transformação digital e com a melhoria da qualidade dos serviços públicos. Jack será o seu amigo, o seu aliado, o seu canal direto com a Prefeitura, e ainda nos fornecerá relatórios gerenciais sobre os serviços mais solicitados, onde é preciso melhorar e investir ainda mais”, conclui o secretário.