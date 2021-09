Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um pai foi preso na terça-feira (07) após policiares receberem a denúncia de que ele estaria abusando das quatro filhas, que tem de três anos a 17 anos, em Cascavel. Os PMs foram até a casa por conta de uma agressão que aconteceu contra a esposa do homem e depois descobriram os casos de abuso sexual. As informações são do portal CGN.

Na manhã desta terça-feira (07), o tenente da Polícia Militar, Eduardo Pontes, conversou com a imprensa, dando detalhes do atendimento durante a madrugada.

Conforme o oficial, os militares foram acionados até uma residência na Rua Pinheiro Machado, no Bairro Cancelli, para atender uma questão de violência doméstica.

Chegando à casa, a denunciante, que tem 42 anos, teria relatado que o companheiro, o qual tem 33 anos, teria a agredido, sendo que ela apresentava lesões nos braços.

Durante o registro do fato, a mulher também contou aos policiais que suspeitava que as quatro filhas do homem, que são de outro relacionamento, poderiam ser vítimas de abuso sexual.

Diante da gravidade da acusação, as equipes do Conselho Tutelar foram acionadas e verificaram que a questão poderia ter procedência.

As meninas teriam contado às assistentes sociais que eram abusadas com certa frequência, sendo que apresentavam lesões nos órgãos genitais.

Desta forma, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde as medidas cabíveis seriam tomadas.

