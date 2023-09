Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A chuva continua caindo sobre algumas regiões do Paraná na quinta-feira (14), segundo o Clima Tempo. As temperaturas devem cair no amanhecer e permanecer até o meio da tarde.

De acordo com a previsão do tempo do Clima Tempo, as regiões de Londrina, Curitiba e também no litoral paranaense serão as mais atingidas pelas chuvas.

Na sexta-feira (15) há possibilidade de geadas no amanhecer na região sul do Paraná. Deve chover durante a manhã no litoral paranaense, especialmente em Paranaguá. O tempo fica firme a partir do meio da tarde.

O tempo fica estável no sábado (16), com temperaturas amenas. O calor volta no domingo (17) em todas as regiões do estado.