Nos próximos dias, a previsão é de que o tempo não tenha grandes mudanças no Paraná, de acordo com o Climatempo.

Nesta sexta-feira (16), Curitiba e o Litoral devem manter o céu encoberto e há chance de chuviscos durante todo o dia, com sensação de frio. Nas áreas centrais, Sul e Norte, como Londrina, Campo Mourão e Ivaí, podem haver pancadas de chuva a qualquer hora. No Oeste, a chuva é prevista somente para a parte da manhã e da tarde.

Já no sábado (17), conforme o Climatempo, as pancadas de chuva continuam no Oeste, mas o dia começa com sol em Campo Morão e Londrina e as temperaturas devem subir nestas regiões. Curitiba deve continuar com temperaturas amenas, com máxima de 25ºC. No extremo Nordeste o sol aparece com pouca nebulosidade e deve chover somente durante a noite.