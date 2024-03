O mês de março termina com condições do tempo típicas de outono, com pouca chuva, abertura de sol e temperaturas mais amenas. Veja a previsão do tempo no Paraná:

Segundo o Climatempo, a quinta-feira (28) começa com o clima um pouco mais fresco. Durante o dia, o sol deve aparecer e as temperaturas sobem, aumentando o risco de chuvas na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e também no litoral.

Além disso, os municípios do interior do estado como Foz do Iguaçu, seguem sem risco de chuva. O cenário é igual nas áreas do noroeste paranaense.

Previsão do tempo no Paraná na Páscoa

Conforme o instituto, a previsão do tempo no Paraná permanece igual na sexta-feira (29). Já no sábado (30), há risco de chuva para o litoral e também para a capital.

O tempo fica firme no domingo de Páscoa em todas as regiões, com temperaturas mais quentes durante a tarde. Não há risco de temporal no Paraná.