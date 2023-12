As chuvas prometem dar uma trégua ao Paraná nesta semana. Apesar de algumas cidades da região de Curitiba e do Litoral amanhecerem nesta segunda-feira (11) com tempo encoberto e um pouco de nebulosidade, o sol deve predominar em maior parte do estado. Segundo o Simepar, não há risco de temporais e, caso aconteça, a chuva deve ser rápida e localizada.

A previsão do tempo indica predominância do sol em todo estado durante a semana. Com isso, as temperaturas voltam a subir e os paranaenses sentirão na pele o calorão. No Norte Pioneiro e no noroeste, as máximas podem chegar aos 37ºC até o próximo final de semana. Já em Curitiba, a previsão é de 30°C na sexta-feira (15).

A chuva só deve voltar ao Paraná na próxima sexta, quando cidades das regiões leste, sul, sudoeste, oeste e litoral, têm previsão de pancadas. Veja detalhes da temperatura no carrossel acima.