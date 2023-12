Após uma semana de calor no Paraná, uma massa de ar polar deve deixar a virada de 2023 para 2024 mais fria no estado. Segundo a previsão do ClimaTempo, o fenômeno deve deixar as temperaturas mais amenas em todo o Paraná, entre o domingo (31) e a segunda-feira (1º).

As máximas no domingo, mesmo no Norte, Noroeste e Oeste do estado não devem ultrapassar os 30ºC. Em Curitiba, a máxima no Reveillon deve ser de 21ºC. No Litoral do Paraná, há previsão de chuva no dia da virada.

Na segunda-feira, a capital paranaense, o Litoral e as regiões Noroeste, Sudoeste e Oeste têm previsão de chuva. Em Curitiba, a máxima deve ser de 20ºC. O sol volta a predominar no Paraná a partir de terça-feira (2).