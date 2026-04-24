Na última segunda-feira (20), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 18,36 kg de cocaína durante a abordagem a dois veículos no km 338 da Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Ourinhos/SP.

Durante fiscalização, a equipe abordou um veículo Honda/HR-V, ocupado por seis pessoas. Ao serem questionados sobre a viagem, os ocupantes apresentaram informações contraditórias quanto à origem e ao destino, o que motivou uma fiscalização mais detalhada.

No interior do veículo, foram identificados indícios de adulteração no sistema do tanque de combustível e, após verificação, os policiais localizaram 18,36 kg de cocaína ocultos no compartimento. Na sequência, constatou-se que um segundo veículo trafegava em conjunto com o primeiro, o que motivou a abordagem deste. Seus ocupantes também foram qualificados na ocorrência por possível envolvimento.

Diante dos fatos, os ocupantes, os veículos e a droga apreendida foram encaminhados à Polícia Civil de Ourinhos/SP pelo crime de tráfico de drogas.