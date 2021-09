Escutar esta notícia Escutar esta notícia

PRF apreende carregamento de maconha em Jacarezinho

A ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta (23) e teve 01 preso.

Aos 23 dias do mês de setembro do ano de 2021, por volta das 00h35, no Km 02 da BR-369, em Jacarezinho/PR, durante patrulhamento de fiscalização de trânsito e combate ao crime próximo ao pedágio, foi avistado o veículo CITROEN/C3 90M TENDANCE, parado no acostamento sem a devida sinalização.

Ao ser abordado, o condutor apresentou grande nervosismo, o que levantou a suspeita da equipe. Então, condutor e veículo foram levados para a Unidade Operacional da PRF em Ourinhos/SP, onde foram realizadas buscas no veículo.

No porta-malas foram encontrados diversos tabletes de maconha, devidamente embalados e ensacados, totalizando 145,87 Kg da droga, além de 20 pacotes de Skunk, no total de 8,18 Kg.

O condutor declarou que pegou o automóvel já carregado com a droga em um posto de combustível na cidade de Guaíra/PR, e receberia certo valor em dinheiro para levá-la até a cidade de São Manuel/SP.

Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de TRÁFICO DE DROGAS. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária de Jacarezinho/PR, onde o indivíduo foi preso em flagrante.

Fonte: PRF