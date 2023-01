Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam no amanhecer desta sexta (23), na região do norte pioneiro do Paraná, dois automóveis que realizavam o transporte de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A ocorrência se deu quando uma equipe da PRF realizava ronda e se deparou com os dois automóveis andando juntos em atitude suspeita.

Ao enxergarem a viatura, os dois veículos mudaram repentinamente a rota e adentraram ao município de Santo Antônio da Platina, onde passaram a fugir.