Em uma ação realizada na manhã deste domingo (7), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 36 kg de pasta base de cocaína e três fuzis plataforma M4 Colt calibre .556, além de uma espingarda calibre 12 com numeração suprimida, na Unidade Operacional da PRF localizada no km 83 da BR-369, em Cornélio Procópio/PR.

A equipe deu ordem de parada a um veículo C4 Pallas, com placas de Cascavel-PR. Durante a abordagem, os policiais perceberam alterações no assoalho do veículo, o que gerou suspeição e culminou em uma revista minuciosa.

Na revista, foram encontrados os 36 kg de pasta base de cocaína escondidos em compartimentos secretos no assoalho do veículo. Além disso, foram encontrados três fuzis plataforma M4 Colt calibre .556 e uma espingarda calibre 12 com numeração suprimida.

O motorista do veículo não disse onde a droga e as armas seriam entregues. Ele foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com o veículo e as substâncias ilícitas, para a Delegacia da Polícia Federal em Londrina.