Durante operação de fiscalização neste sábado (24) na BR-369, no município de Cornélio Procópio/PR, por volta das 13h30, agentes da Polícia Rodoviária Federal deram ordem de parada a um veículo Fiat/Uno. O condutor aparentemente iria obedecer, no entanto, repentinamente acelerou o veículo na tentativa de fugir.

Os policiais iniciaram o acompanhamento do veículo, com os dispositivos sonoros e luminosos da viatura ativados. Pouco tempo depois, o condutor abandonou o veículo e entrou em uma plantação de milho nas proximidades.

Durante a busca no interior do veículo, foram encontrados diversos pacotes de maconha, totalizando 102,3 kg, além de 200 munições de calibre 9mm e 430 munições de fuzil calibre 5.56. Foram realizadas buscas na área, porém, até o momento, o condutor não foi localizado. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para as devidas providências.