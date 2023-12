A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde de ontem (22), mais de duas toneladas de maconha em meio a uma carga de milho, em Arapongas, no Paraná.

O flagrante ocorreu durante uma fiscalização na BR-369, no km 180. Os policiais abordaram um caminhão que estava estacionado em um posto de combustível.

Durante a vistoria, os agentes encontraram, oculta embaixo da carga de milho, centenas de tabletes de maconha. A droga pesou, ao todo, 2.037 kg.

O motorista do caminhão, um homem de 31 anos, informou que levaria o veículo de Amambaí, no Mato Grosso do Sul, para Santos, no litoral de São Paulo. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Arapongas, juntamente com o veículo e a droga apreendida.

A PRF intensificou as ações de combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais do Paraná. Em 2023, a corporação já apreendeu mais de 17 toneladas de maconha no estado.