No início da noite de domingo, 2 julho, a Polícia Rodoviária Federal abordou um caminhão Mercedes Benz de cor amarela que trafegava pela BR-369, no norte pioneiro do Paraná, com o sistema de iluminação defeituoso.

Durante a abordagem, o condutor, de nacionalidade Paraguaia, apresentou demasiado nervosismo. Ao se aproximar do veículo a equipe policial percebeu forte odor de maconha proveniente da carroceria, o que gerou suspeita.

Durante a fiscalização em meio a uma carga de pallets foram localizados diversos sacos contendo maconha, totalizando 1.570,15 kg.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Andirá/PR.