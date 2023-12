A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná encerrou a Operação Natal 2023 às 23h59 do último dia 25, com ênfase na segurança dos usuários mais vulneráveis nas rodovias, como pedestres, ciclistas e motociclistas. O resultado da operação revela que 70% das vítimas em acidentes foram justamente desses grupos.

Durante a operação, foram registrados 101 sinistros nas rodovias federais do estado, resultando em dez mortes e 107 pessoas feridas. Todas as mortes foram atribuídas a fatores humanos, incluindo excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, desatenção e desrespeito às normas de trânsito. Surpreendentemente, mais da metade dos acidentes ocorreram em trechos de reta com pista seca.

Os usuários mais vulneráveis foram os mais afetados, com três pedestres, dois ciclistas e dois motociclistas entre as vítimas fatais. É notável que os acidentes com pedestres ocorreram predominantemente durante a noite.

Destaca-se o tombamento de uma carreta carregada com 37 toneladas de óleo vegetal em Morretes, na BR-277, que resultou na morte do condutor e em uma interdição total da via, causando prejuízos para milhares de usuários. A PRF trabalhou incansavelmente para controlar o fluxo de veículos, realizar bloqueios e operações de retorno, distribuir água e coordenar esforços com outros órgãos para agilizar a desinterdição.

Além disso, um trágico acidente ocorreu em Contenda, onde o tombamento de uma carreta provocou a morte de um jovem de 16 anos. A carreta estava acima da velocidade permitida na via.

A fiscalização intensiva durante a operação resultou em 5.148 autuações por excesso de velocidade e 384 por ultrapassagens proibidas, representando um aumento de 125% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A PRF também realizou ações educativas, alcançando 3.287 pessoas com palestras sobre segurança.

Em termos de fiscalização, 2.411 veículos foram abordados, com foco em equipamentos de segurança, como cinto de segurança, dispositivo de retenção para crianças e capacete. Ao todo, foram autuados 62 condutores por alcoolemia, 201 por falta de cinto de segurança, 44 por criança sem equipamento de segurança e 384 por ultrapassagem proibida.

A PRF destaca a importância da conscientização e do cumprimento rigoroso das normas de trânsito para garantir a segurança de todos os usuários das rodovias. Ações educativas e fiscalizações continuarão sendo realizadas para promover um trânsito mais seguro no estado.