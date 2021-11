Nas rodovias federais, o atendimento aos acidentes continuará sendo realizado pela Polícia Rodoviária Federal. O nosso número de emergência é o 191.

Quem prestará o socorro médico?

O socorro médico e resgate de vítimas de acidente será prestado pelos órgãos responsáveis e com expertise para fazê-lo: Siate, Corpo de Bombeiros e Samu.

Haverá socorro mecânico e auxílio no caso de panes mecânicas?

Até a realização dos novos leilões, nos locais em que o serviço de auxílio ao usuário não estiver sendo prestado pelo estado, o acionamento de serviços de guincho para veículos com problemas mecânicos será de responsabilidade do motorista ou proprietário, assim como já acontece nos milhares de quilômetros de rodovias federais e estaduais não pedagiadas no país e dentro das cidades.

Ainda tem rodovia concessionada no Paraná em que é preciso pagar pedágio?

No Paraná, as rodovias federais que continuam concessionadas à iniciativa privada e portanto pedagiadas são: BR-116, que liga São Paulo ao Paraná; BR-116, no sentido Porto Alegre; e a BR-376, no trecho entre Curitiba e Santa Catarina. Nestes locais, ainda há cobrança de pedágio.

