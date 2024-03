O outono começou oficialmente à 0h06 desta quarta-feira (20), mas as características continuam de verão: tempo abafado e quente, com possibilidade de chuva. Esta é a previsão para o dia no Paraná, segundo o Simepar.

O dia deve ser de calor por causa de uma massa de ar aquecida que predomina em todo o estado e traz a sensação de tempo abafado.

Já a partir da tarde, são esperadas pancadas de chuva isoladas e trovoadas. O Simepar prevê ainda que não se descarta a possibilidade de tempestades localizadas.