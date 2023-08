Os pró-reitores de Graduação e de Extensão e Cultura da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Juliana Telles Faria Suzuki e Rui Gonçalves Marques Elias, participaram, na quinta-feira, 27 de julho, da conferência com o ministro da Educação, Camilo Santana. A agenda fez parte da programação da 75ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Durante a reunião, o ministro Camilo Santana apresentou um balanço das políticas de Educação no Brasil e destacou três pontos cujo fortalecimento precisa ser prioritário na política nacional de Educação: a melhoria da alfabetização, a expansão do ensino em tempo integral e a conectividade nas escolas.

A pró-reitora de Graduação, Juliana Suzuki, falou sobre a temática abordada na conferência. “Os temas abordados pelo ministro estão alinhados às preocupações dos cursos de licenciatura, os quais têm como objetivo preparar futuros educadores para atuarem no sistema educacional. As licenciaturas são cursos de graduação voltados à formação desses profissionais que atuam diretamente na Educação Básica”, destacou

Para o pró-reitor de Extensão e Cultura, a presença de Camilo Santana no evento evidencia a importância que as universidades têm para o Ministério e para o Brasil como um todo. “A fala do ministro da Educação foi muito boa. Pudemos ouvi-lo sobre os investimentos na educação brasileira. Também tivemos a oportunidade de falar sobre a importância do investimento federal nas universidades estaduais e municipais, que ajuda a interiorizar a educação pública de ensino superior no país”, contou Rui.

SBPC

Realizada desde 1949, a Reunião Anual da SBPC é o maior evento de pesquisa e extensão da América Latina e tem como objetivo debater políticas públicas nas áreas de Ciências, Tecnologia, Inovação e Educação, além de difundir os avanços da Ciência nas diversas áreas do conhecimento para toda a população. O evento reúne representantes de sociedades científicas, autoridades e gestores do sistema nacional de ciência e tecnologia.