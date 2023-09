Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma professora, que transformou vidas durante 55 anos, se aposenta e ganha uma linda homenagem surpresa dos alunos e colegas de profissão: todos formaram um “corredor de palmas” para agradecer por tanto tempo dedicado a essa profissão tão nobre!

Joselita Gomes, de 75 anos, de Juazeiro, na Bahia, ficou muito emocionada ao ser surpreendida com a homenagem, assim que saiu da sala de aula, nesta quinta, 31 de agosto. Vários alunos e professores a acompanharam e cumprimentaram durante o trajeto até a saída do colégio.

A professora de matemática marcou a vida de muita gente, e nos comentários do vídeo vários ex-alunos apareceram. “Professora digna de todos os aplausos pela dedicação e tempo na educação”, disse um deles.

“Obrigado Joselita”

O vídeo com a homenagem foi compartilhado no Instagram do Complexo Integrado de Educação Básica, Tecnológica e Profissional – Campus Rui Barbosa (CEIB), em Juazeiro (BA), onde Joselita lecionou.

As imagens começam com a professora sendo filmada dentro da sala de aula. Ela olha para a câmera com desconfiança, como se soubesse que algo surpreendente iria acontecer.

O último dia de aula tinha que ser especial, e os alunos e o corpo técnico do Rui Barbosa se espalharam pelo colégio para reverenciar a mestre querida.

Quando Joselita saiu da sala, foi surpreendida com aplausos, gritos e agradecimento no pátio da escola.

“Joselita, Joselita, Joselita”, ouvia a professora emocionada.

Emoção no trajeto

Enquanto caminha pela escola, Joselita vai se emocionando cada vez mais e precisa parar em alguns momentos para limpar as lágrimas. Foi lindo!

Quando se aproxima dos profissionais da escola, ganha abraço de todos os amigos, agora ex-colegas de profissão.

O vídeo termina com um agradecimento bem grande à docente.

“Obrigado professora Joselita!!

Ex-alunos

A emoção também tomou conta das redes. Na postagem realizada pela escola nas redes, muitos ex-alunos apareceram para exaltar todo o trabalho feito por Joselita.

“Hoje formado, Dr.José Henrique fisioterapeuta, tenho muito a agradecer aos ótimos professores que tive no Rui Barbosa”, disse um.

Já outro internauta, lembrou as aulas que teve com a professora enquanto ainda era aluno.

“Ela merece muito, essa mulher é incrível, saudades!”, comentou.

Agora, depois de 55 anos, a professora Joselita vai descansar e viver a vida.

Veja o momento emocionante em que a professora é surpreendida pela homenagem: