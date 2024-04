SAÚDE NO CAMPO NO COMPANHEIRO KENO

A prefeitura de Jacarezinho, através da secretaria municipal de Saúde, realizou mais uma edição do programa Saúde no Campo, desta vez no Assentamento Companheiro Keno, durante o último sábado (27).

Na oportunidade foram promovidas ações como consultas médicas, consultas odontológicas, vacinação, cadastro e pesagem para Bolsa Família, beneficiando assim dezenas de moradores da comunidade.

O programa é mais uma realização da prefeitura municipal de Jacarezinho e visa desenvolver ações na área de saúde no meio rural, descentralizando ações e facilitando o acesso dos pacientes a serviços da pasta.