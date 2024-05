O Centro Regional de Pesquisa em Olericultura, Plantas Medicinais e Sementes (CROPS), do curso de Agronomia do Campus Luiz Meneghel da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), em Bandeirantes, oficializou, no dia 15 de maio, o início das atividades do ano de 2024. A solenidade organizada pela equipe do projeto, que tem o objetivo de criar um polo regional para desenvolvimento de pesquisas e de inovação para atender produtores que trabalham com cultivo agrícola, foi realizada no Auditório do Centro de Produção Vegetal do Campus Luiz Meneghel.

Durante o evento, o reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, destacou que são ações como as do projeto que aumentam o dinamismo e que dão visibilidade para a Universidade fora dos seus muros. “A Universidade não pode ficar restrita aos seus pequenos espaços, ela tem que mudar a realidade da região onde ela está. Tenho certeza que este projeto que inicia as atividades hoje cumpre esse papel com a produção agrícola na nossa região, além de aprimorar os conhecimentos dos nossos estudantes. Meus parabéns a todos os alunos e professores envolvidos”, destacou.

O diretor do Campus Luiz Meneghel, Ricardo Castanho Moreira, afirmou que o projeto desenvolvido pelo curso de Agronomia dá significado e vida para a Universidade. “O investimento nessa área é importantíssimo. Destaco, ainda, a atuação dos nossos estudantes. A equipe do projeto é muito robusta e vemos a dedicação com a iniciativa. Parabenizo todos alunos e aos professores. Ver a dedicação e comprometimento de todos vocês com esse trabalho nos enche de entusiasmo. Que as atividades desse ano sejam proveitosas para todos”, completou.

De acordo com a coordenadora do CROPS, Cristina Batista de Lima, a iniciativa, que visa também à sustentabilidade, contará com uma casa de vegetação, onde terá uma estufa totalmente climatizada com um sistema de refrigeração ainda neste ano. “Dessa forma, será possível que ampliemos nosso alcance nas pesquisas, porque, agora, podemos ter melhor controle sobre o manejo do ambiente, principalmente do fator temperatura com a recente aquisição dessa nova estufa”, explicou a professora.

Entre os objetivos do polo regional estão o atendimento aos anseios dos pequenos produtores em relação ao cultivo de plantas, de hortaliças e plantas medicinais, a produção e análise de sementes, e também a aliança entre a teoria e a prática dos alunos do curso de Agronomia da UENP. “O projeto é desenvolvido e realizado com a participação dos alunos das disciplinas de Olericultura e Plantas Medicinais, com o apoio da disciplina de Produção de Sementes. O CROPS desenvolverá, de forma sustentável, novos genótipos que sejam adaptados para a nossa região, em outras palavras, variedades que os produtores consigam cultivar mesmo nos meses de temperaturas mais elevadas, como no verão. Nosso objetivo maior é o apoio aos produtores da nossa região”, acrescenta.

“Nossos alunos se envolvem diretamente com todas essas atividades, o que é muito bom para o aprendizado. Então, a UENP, quando proporciona isso para os alunos de Agronomia, se torna um diferencial, porque faz com os alunos tenham contato também com a parte prática tão importante na área do cultivo agrícola. É muito importante que o aluno participe desde o plantio, semeadura, o acompanhamento em todo desenvolvimento da planta até a colheita da semente ou mesmo a extração dos princípios ativos”, finaliza Cristina.