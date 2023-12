No dia 17/12/23 o Provopar realizou o Primeiro Chá Natalino, com objetivo de apresentar a nova Diretoria da entidade, recém empossada, e lançar a campanha de arrecadação de brinquedos de Natal para doação às crianças atendidas pela Assistência Social de Jacarezinho.

Além disso, a nova diretoria executará as ações em consonância com as demais políticas públicas, considerando o objetivo do prefeito Marcelo Palhares em atender com qualidade toda população jacarezinhense.

A ação contou com participação da sociedade civil num total de aproximadamente 100 pessoas engajadas no voluntariado do município, construindo ali muitas ideias para próximo ano.

Foi um evento muito produtivo e em breve o Provopar divulgará as ações previstas para 2024.