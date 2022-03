Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 23 anos, procurado por estupro de vulnerável, foi preso na manhã de quarta-feira (16), em Ribeirão do Pinhal/PR.

Após orientações do Comandante do Pelotão para realizar patrulhamentos com objetivo de cumprir os mandados de prisão vigentes na comarca, a equipe de Rádio Patrulha abordou um suspeito a rua Abel Amaral dos Santos, na Vila Santa Terezinha.

O homem possuía um mandado de prisão por estupro de vulnerável. Ele foi preso e encaminhado ao Depen de Ibaiti/PR.