Um ônibus de turismo de Londrina foi alvo de uma quadrilha na PR-443, próximo ao trevo de acesso ao município de Uraí, no Norte Pioneiro, na noite deste domingo (9). A Polícia Militar foi comunicada por volta das 22h30, quando o veículo estava em uma estrada rural após o assalto com mais de R$ 350 mil em mercadorias levadas.

O veículo usado para viagens fretadas para compras em São Paulo foi abordado por dois veículos, uma Montana e uma Fiat Toro, com plotagem da Receita Federal.

Um dos carros foi localizado na manhã desta segunda-feira (10) em um rio entre Cambé e Londrina.

Assim que o motorista estacionou o veículo, os criminosos saíram armados dos carros com pistolas e um fuzil. O ônibus foi levado para o carreador na área rural, onde um caminhão aguardava para transportar todas as mercadorias encontradas no veículo fretado.

Um dos passageiros informou que o ônibus foi seguido por uma camionete Amarok com quatro indivíduos a partir de um posto de combustível localizado na cidade de Jataizinho.