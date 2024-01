2.993.354 paranaenses possuem a CNH Digital em seus smartphones, o que corresponde a 50,7% do total de habilitados no Estado (5.893.343 condutores), de acordo com levantamento realizado pelo Detran-PR junto ao Serpro, empresa pública de tecnologia que atende o governo federal. A CNH Digital substitui o documento físico como porte obrigatório para condução de veículo ou como documento de identificação.

Em todo o País, 42.811.056 condutores já baixaram o aplicativo – ou seja, os paranaenses representam 7% do total. Os estados com mais documentos digitais são São Paulo (12.482.801), Minas Gerais (4.518.720) e Rio Grande do Sul (3.455.965).

Ao fazer a primeira habilitação ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o sistema já disponibiliza a versão digital do documento. Para ter acesso, o cidadão precisa baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou o app próprio do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), o Detran Inteligente. Trafegar sem a CNH é uma infração de trânsito leve, com punição de três pontos.

O Detran-PR incentiva constantemente a população a aderir a esse movimento, dentro da linha de digitalização dos serviços. “Além da praticidade de ter um documento de identificação no celular, o cidadão fica com uma preocupação a menos de precisar tirar uma 2ª via em caso de perda, por exemplo”, comenta o diretor-presidente do Detran-PR, Adriano Furtado.

Segundo ele, além da CNH Digital, o próprio aplicativo do Detran-PR, o Detran Inteligente, tem muitas facilidades para os condutores e proprietários de veículos. É possível realizar diversos serviços por meio dele, como solicitar a transferência de um veículo, solicitar o primeiro emplacamento, consultar extratos de débitos, pagar o IPVA e registrar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), entre outros.

Ele acumula 4.341.300 de downloads. O aplicativo está disponível na Google Store e no sistema iOS.