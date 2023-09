Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Foram confirmadas as mortes dos dois ocupantes da aeronave que saiu de Siqueira Campos, no Norte do Paraná, e caiu entre Cerro Azul e Doutor Ulysses, na Região Metropolitana de Curitiba. O avião monomotor, que estava desaparecido desde a tarde de domingo (17), foi localizado na tarde desta segunda-feira (18).

Os dois corpos foram localizados no interior da aeronave. A aeronave era de propriedade de Carlos Roberto Francisconi, que tinha uma empresa de imagens aéreas. A princípio, ele estaria pilotando a aeronave, conforme apuração da equipe do Grupo RIC. As autoridades ainda não confirmaram a identificação das vítimas.

O avião decolou na manhã de domingo, segundo o Corpo de Bombeiros, e tinha retorno previsto para às 16h, mas não voltou. O aeroporto tentou contato com os tripulantes, sem sucesso.