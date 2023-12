Um raio atingiu quatro jogadores durante uma partida de futebol na tarde deste domingo (10), no Estádio Municipal José Eleutério da Silva, em Santo Antônio da Platina, no norte pioneiro do Paraná. Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos

A descarga elétrica aconteceu por volta das 17h15 durante a partida entre as equipes de Japira e Santo Antônio da Platina, pela primeira fase da Copa Regional de Futebol Amador.

De acordo com o diretor municipal de Esportes de Santo Antônio da Platina, Marcos Noveli Ferreira, os quatro atletas atingidos são do time de Japira. Eles foram socorridos por populares que estavam no estádio e encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal.

Segundo Ferreira, os quatro atletas sofreram queimaduras em consequência da descarga elétrica. Por volta das 19h, a equipe médica do Pronto-Socorro Municipal confirmou a morte de um dos atletas, um jovem de 18 anos. Os outros três jogadores permanecem em atendimento na unidade de saúde.

O diretor de Esportes lamentou a fatalidade e disse que a prefeitura presta todo o apoio necessário aos atletas.

