O Paraná está sob dois alertas de tempestades para esta terça-feira (23), um amarelo e um laranja. Nesse sentido, podem ocorrer chuvas muito fortes, acompanhadas de raios e alagamentos.

Os alertas de tempestades são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta amarelo vale para quase todo o Paraná. E o laranja abrange somente uma porção pequena das regiões Oeste e Noroeste, na divisa com o Mato Grosso do Sul.

No caso do alerta amarelo, pode chover até 30 milímetros em uma hora, ou 50 milímetros acumulados ao longo do dia. E no caso dos ventos, eles podem chegar a até 60 Km/h. No alerta laranja, estes números sobem. A chuva acumulada pode ser de 60 , milímetros por hora, ou até 100 milímetros ao longo de 24 horas

No alerta laranja, portanto, sobe substancialmente o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

