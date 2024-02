O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou ontem (5) o decreto n° 4770/24, estabelecendo os novos valores do Piso Regional do Paraná. Este é o maior do Brasil e garante aumento real nos salários de diversas categorias. O piso varia de R$ 1.856,94 a R$ 2.134,88 ao mês, superando em até 51% o Salário Mínimo Nacional.

O Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda (Ceter) definiu o novo piso em meados de janeiro, considerando o reajuste do Salário Mínimo Nacional e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O reajuste médio foi de 6%, retroativo a 1º de janeiro de 2024.

Ratinho Junior destacou que o Paraná tem o maior salário mínimo do Brasil, valorizando os trabalhadores paranaenses. O Estado fechou 2023 com 87,6 mil novos empregos formais, consolidando-se como o maior empregador da região Sul e o quarto maior do país.

O secretário estadual do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, enfatizou a democracia no processo de definição do Piso Regional, discutido com trabalhadores e empregadores. A negociação segue a Lei Estadual n° 21.350/23, atendendo categorias sem acordo coletivo e servindo como base de negociação salarial.

As quatro faixas salariais abrangem diversas categorias da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Os novos pisos refletem um aumento em todas as faixas, atendendo às diferentes demandas dos trabalhadores do estado.