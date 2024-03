Nosso primeiro compromisso com a 2ª Romaria Tropeira da Rota do Rosário. Recepção dos tropeiros vindos da cidade de Santo Antonio da Platina, acolhida e missa com as imagens de São João Batista e Nossa Senhora das Brotas.

As imagens foram acolhidas no Santuário Mãe Rainha de nossa cidade com a celebração da rotineira missa.

Após foram conduzidas pela Comitiva até a Catedral Diocesana de Jacarezinho, onde permaneceram durante toda a semana.

No próximo sábado, comitivas de Jacarezinho pegam o “estradão” e conduzem as imagens até a cidade Ribeirão Claro, e de lá sucessivamente até o encerramento no mês de maio na cidade de Jaguariaíva.