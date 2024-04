O Patrimônio dos Três Corações, em Ribeirão Claro, presenciou um marco histórico durante a 25ª edição da Cavalgada dos Três Corações, com um recorde impressionante de público.

Durante três dias de festa, as regiões do Norte Pioneiro do Paraná e o Sudoeste de São Paulo aproveitaram o evento repleto de atrações para todas as idades.