Em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do estado, o Ministério Público do Paraná, por meio da 3ª Promotoria de Justiça da comarca, ofereceu denúncia criminal contra dez pessoas envolvidas com o tráfico de entorpecentes. Os réus respondem por organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico de drogas. A denúncia decorreu das investigações da Operação Falcão de Aço, realizada em conjunto com a Polícia Militar.

As apurações foram iniciadas após denúncias de particulares e diligências policiais indicando o envolvimento de um dos investigados com tráfico de drogas. A partir das averiguações iniciais, foram decretados e cumpridos dois mandados de busca e apreensão e, em seguida, houve a quebra do sigilo telefônico dos investigados. Com o avanço das investigações e a extração de dados dos aparelhos, foram expedidos outros seis mandados de busca e apreensão, autorização para quebra de sigilo dos dados telefônicos e três mandados de prisão preventiva. Ao término das investigações e apresentação da denúncia, foi solicitada a prisão de mais quatro réus – atualmente, os sete encontram-se presos.

Durante o cumprimento das diligências foram apreendidas porções de maconha e cocaína, um caderno de anotações do tráfico de drogas, munições, armas de fogo, dinheiro, máquinas de cartão e material para acondicionamento das drogas. Com a análise dos aparelhos apreendidos, evidenciou-se a intensa negociação de entorpecentes e o envolvimento de integrantes de facção criminosa para a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros ilícitos envolvendo armas de fogo.