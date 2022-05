Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Em 2021, a taxa de abandono escolar da rede estadual do Paraná no ensino médio foi de 1,3%. O índice foi o menor entre as redes estaduais do Brasil, ao lado de Goiás e Distrito Federal. No ensino fundamental (anos finais), a rede estadual paranaense teve uma taxa de abandono de 0,6%, atrás apenas das redes estaduais de Goiás (0,5%), Mato Grosso do Sul (0,4%) e Distrito Federal (0,2%).

O resultado representa melhoria em relação ao ano de 2020, quando o abandono foi de 3,7% no ensino médio e 1,2% no ensino fundamental. Os índices foram divulgados nesta quinta-feira (19) na segunda etapa do Censo Escolar 2021, realizado pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

“É um ótimo resultado, que reflete como nossos estudantes se sentem cada vez mais pertencentes ao ambiente escolar, graças ao esforço feito por diretores, pedagogos, professores e funcionários”, diz o secretário da Educação e do Esporte, Renato Feder. “Uma escola que não abandona seus estudantes não é abandonada por eles”.

A volta às atividades presenciais marcou o ano de 2021 na rede estadual de ensino do Paraná, que foi uma das primeiras a promover o retorno ao modelo, acompanhando a melhoria no quadro sanitário e a chegada de mais doses de vacina contra a Covid-19.

Em 10 de maio de 2021, começou o retorno presencial gradativo, com um modelo híbrido, incluindo revezamentos e atividades tanto presenciais quanto remotas. Naquele primeiro mês, cerca de 10% das escolas aderiram ao modelo. Em julho, o número chegava a 90%.