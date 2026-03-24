A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovou, em primeira discussão, nesta segunda-feira (23), o projeto de lei que reduz o valor de taxas dos exames obrigatórios para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A iniciativa enviada pelo Governo do Estado ao Legislativo recebeu 43 votos favoráveis e nenhum contrário.

O texto propõe uma mudança na forma de cobrança dos exames obrigatórios, que deixariam de ser classificados como taxas e passariam a ser considerados preço público, com valor máximo definido. Com isso, os valores ficariam mais acessíveis aos paranaenses interessados em tirar a CNH, com redução de até R$ 55%.

O exame de aptidão física e mental cairia de R$ 127,06 para R$ 60, enquanto a avaliação psicológica passaria de R$ 277,68 para R$ 120.

A matéria também fixa em R$ 217,02 o valor da Junta Médica Especial, exame pericial exigido pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) para condutores com deficiência física moderada ou grave ou condições limitantes. O valor é o mesmo cobrado atualmente.

Ainda conforme o texto, a economia seria maior caso o candidato opte apenas pela CNH Digital, já que a impressão do documento custa R$ 90,10. Atualmente, as taxas pagas ao Detran-PR chegam a R$ 494,84.

Segundo dados do Detran/PR, em 2025, foram habilitados 164.837 novos condutores no Paraná, que gastaram cerca de R$ 81,3 milhões em taxas de exames e de impressão da CNH. Com a nova proposta, esses custos somariam aproximadamente R$ 29,5 milhões. Os novos valores representam uma economia de R$ 51,3 milhões no bolso dos paranaenses.