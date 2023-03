Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) iniciou neste mês os serviços de conservação da PR-092, no Norte Pioneiro. Atualmente, as equipes estão com duas frentes de trabalho executando remendos superficiais, em Siqueira Campos, no sentido Wenceslau Braz, e em Santo Antônio da Platina, no sentido Siqueira Campos.

A obra, que é parte do programa Proconserva, irá beneficiar cerca de 130 mil habitantes dos municípios de Andirá, Barra do Jacaré, Guapirama, Joaquim Távora, Quatiguá, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Wenceslau Braz, além de todos os condutores deste corredor logístico entre Paraná e o estado de São Paulo. A PR-092 é uma das principais rodovias estaduais do Norte Pioneiro, utilizada para escoamento de grãos, como soja e café, transporte agropecuário, além de realizar a ligação dos municípios com o interior paulista.

Em todo trecho contratado, que conta com 128,42 quilômetros de extensão, já está em andamento a operação tapa-buracos, realizada inicialmente para que os usuários tenham maior segurança antes do início de serviços mais pesados na rodovia. Estão previstos serviços de remendos profundos e superficiais, fresagem, reperfilagem, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal. O investimento do Governo do Paraná no contrato, cujo a duração é de um ano, chegará a R$ 18,92 milhões no período.

“A PR-092 na região do Norte Pioneiro deve ser contemplada com grandes obras nos próximos anos, que devem torna-la uma referência. Enquanto essas iniciativas estão sendo elaboradas, vamos garantir o conforto e a segurança dos usuários com nossos programas de conservação do pavimento”, explica o diretor-geral do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes.

PROGRAMA –Este edital recebeu a nomenclatura lote E da Superintendência Regional Norte, conforme a divisão das regionais no programa de conservação de pavimento Proconserva do DER/PR. Trata-se de um programa intermediário, visando garantir a conservação e boas condições de segurança das rodovias estaduais, enquanto está em elaboração o próximo programa de conservação.

Para esta nova iniciativa estão em desenvolvimento projetos que irão contemplar soluções mais modernas, embasadas por uma cuidadosa análise das condições do pavimento da malha estadual. Será uma nova modelagem para este tipo de contrato, com indicadores de desempenho e resultados mais eficazes e duradouros