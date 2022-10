Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Prefeitura investirá R$ 447 mil em melhorias diversas na praça esportiva

Deve ter início em poucos dias uma nova reforma no Ginásio de Esportes Cássio Arantes Pereira, em Jacarezinho. A prefeitura investirá R$ 447.583,82 nas obras, que têm prazo de quatro meses para serem concluídas.

A empresa vencedora da licitação para a execução da reforma na praça esportiva já prepara equipes e materiais para dar início às obras, que compreendem melhorias diversas na estrutura física do ginásio.

É importante frisar que a prefeitura de Jacarezinho já planeja uma segunda etapa de novas melhorias e modernização do ginásio de esportes, que está há anos parado após a empresa que ganhou a licitação anteriormente ter abandonado a obra ainda no início.

“É importante salientar que essa ainda não é a reforma que o Ginásio de Esportes merece, mas tivemos que concluir o convênio iniciado na gestão passada sob pena de termos que devolver recursos. Depois de liquidado o atual convênio vamos ter condições de melhorar ainda mais aquele importante espaço de prática esportiva”, pontua o prefeito Marcelo Palhares.

“Temos um compromisso da retomada do esporte em Jacarezinho e as reformas do nosso estádio e do nosso ginásio refletem isso. Queremos voltar a ser uma referência regional no esporte”, completa Palhares.

MEU CAMPINHO

Além dessas reformas, a prefeitura tem dois projetos em andamento para implantação de duas unidades do Meu Campinho, estrutura de esporte que compreende campo de grama sintética e outros espaços de lazer.

Os bairros beneficiados com as unidades do Meu Campinho serão o Jardim Alves e o Residencial Dom Pedro Filipack. As obras devem ter início nos próximos meses.

LEGENDA: Ginásio passará por melhorias diversas