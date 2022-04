Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Prefeitura Municipal de Jacarezinho está licitando reformas em cinco Escolas e nas duas Estações Ferroviárias – Vila Setti e Marques dos Reis. O edital da Tomada de Preços nº 10/2022 foi publicado nesta quarta-feira (dia 27) e prevê investimentos de até R$ 522 mil reais nessas obras. Passarão por reformas as Escolas Maria Tereza Quevedo, Diná Tereza, as creches Nona Panichi, Maria Salete, além das Estações.

O credenciamento das empresas interessadas pode ser feito até às 8h30 do dia 17 de maio de 2022.

Serviço:

A abertura da Licitação ocorrerá às 9h00 do dia 17 de maio de 2022.

Informações Complementares: Os interessados em retirar o referido Edital, deverão solicitá-lo ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município de Jacarezinho, Estado do Paraná, via e-mail (licitacao@jacarezinho.pr.gov.br) Fone (43) 3911-3018 ou no site pelo endereço https://www.jacarezinho.pr.gov.br/licitacao/?idModalidade=4 sem nenhum custo por parte do solicitante.

Local da Licitação: Prefeitura Municipal de Jacarezinho – Sala de Reuniões do Departamento de Compras e Licitações – Rua Cel. Batista, 335 – Jacarezinho/PR.