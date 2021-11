Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma menina de 3 anos ficou gravemente ferida no início da tarde deste domingo (31), após ser atingida na cabeça por um coice de cavalo. O acidente aconteceu na chácara da família, em Santo Antônio da Platina/PR.

Parentes socorreram a criança e a encaminharam ao pronto-socorro, onde ela precisou ser intubada em consequência da gravidade da lesão craniana revela pelos exames.

Por volta das 14 horas, a menina foi transferida de helicóptero para o Hospital Evangélico de Londrina. A aeronave do Samu pousou no Hospital Regional do Norte Pioneiro.