Um acidente automobilístico mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e da Polícia Militar na noite deste domingo (10) na avenida José Palma Rennó, em Santo Antônio da Platina/PR.

Segundo testemunhas, um Toyota Yaris seguia sentido à PR-439 quando a motorista perdeu o controle da direção do veículo, que cruzou o canteiro central da avenida e atingiu a estrutura de um condomínio.

De acordo com o tenente Eduardo Felipe Silva do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente, três dos quatro ocupantes do veículo foram encaminhados ao pronto-socorro, um deles com ferimentos graves.

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Militar.