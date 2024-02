O reitor da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Fábio Antonio Néia Martini, participou, no dia 15 de fevereiro, da cerimônia de recondução aos cargos de reitor e vice-reitor da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. Fábio Hernandes e Ademir Fanfa Ribas foram reeleitos com 87,09% dos votos em eleições realizadas em setembro de 2023.

Durante a cerimônia, Fábio Hernandes reafirmou o compromisso da gestão com toda a comunidade acadêmica a fim de promover uma universidade mais justa e integrada. “Reafirmamos, hoje, um compromisso que já vem desde o início da gestão, que é de construirmos uma universidade inclusiva, democrática, de todos e para todos, sempre voltada à nossa comunidade interna e externa, porque este é o papel da universidade pública, é ser um local que respeita todas as diferenças e todos os pensamentos”, acrescentou.

Entre as autoridades que prestigiaram a sessão solene, o reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), presidente da Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Público (Apiesp) e do Grupo Zicosur Universitário, Miguel Sanches Neto, apontou a Unicentro como uma das universidades de destaque no estado do Paraná. “A Unicentro é uma das universidades-chave do sistema estadual de ensino superior. A posse de uma nova reitoria é um momento de importância ímpar porque assim nós renovamos a nossa crença na universidade pública e no poder transformador das universidades”.

O secretário de estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona, apontou a relevância da Unicentro no cenário estadual e nacional, e pontuou os compromissos do governo com a instituição. “O nosso compromisso é o de fortalecer o nosso sistema de ensino superior, dando condições e ao mesmo tempo estabelecendo diretrizes para que as nossas universidades, como a Unicentro, possam cada vez mais dar respostas às demandas da sociedade paranaense. Nosso objetivo é dar condições de infraestrutura, de recursos humanos e financeiros, para que a Unicentro e as universidades como um todo, possam cada vez mais atender as necessidades da nossa sociedade”, reforçou.

O reitor da UENP, Fábio Néia, parabenizou o reitor e o vice-reitor da Unicentro e fez os votos de uma boa gestão para os reconduzidos aos cargos. “Parabenizo os professores Fábio Hernandes e Ademir Ribas pela recondução à Reitoria da Unicentro. Que vocês possam dar continuidade a este trabalho de excelência com a Universidade e com o ensino superior público do nosso Estado”, disse.

Também participaram da cerimônia na Unicentro os reitores da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Alexandre Almeida Webber; da Universidade Estadual de Londrina, Marta Regina Gimenez Favaro; da Universidade Estadual do Paraná, Salete Machado Sirino; e da Universidade Estadual de Maringá, Leandro Vanalli.