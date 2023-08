Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O reitor da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Fábio Antonio Néia Martini, visitou mais duas universidades sul-africanas nos dias 28 e 29 de agosto. O terceiro destino da missão internacional na África do Sul, realizada por meio da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM), foram as cidades de Porto Elizabeth e Makhanda.

Uma das instituições visitadas pelo reitor foi a Universidade Nelson Mandela. Durante a visita, a instituição foi separada em salas temáticas de acordo com as faculdades e, na ocasião, Fábio pôde se reunir com os diretores das faculdades de humanidades, educação, direito, saúde, tecnologia e outras. “Nesta universidade, estão interessados em questões relacionadas à pedagogia histórico-crítica, à democracia e aos direitos humanos. Por meio das reuniões, constituímos grande potencial para parcerias com os programas de educação e ensino da UENP”, comenta o reitor.

A Universidade Rhodes, em Makhanda, também recebeu a comitiva da ABRUEM. “Makhanda se assemelha, em algum nível, a Jacarezinho, cidade-sede da reitoria da UENP. A economia gira em torno da educação, de forma que os colégios e a universidade a movimentam. A Rhodes tem bastante importância para essa região, da mesma forma que a UENP tem para o Norte Pioneiro”, relata o reitor.

As visitas fazem parte da missão internacional na África do Sul, que ocorre por meio da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM) e a convite da Embaixada da África do Sul no Brasil. A missão internacional ocorrerá até o dia 2 de setembro e, nos próximos dias, a comitiva deve visitar, ainda, as Universidades de Joanesburgo, de Witwatersrand, de Pretoria e da África do Sul, em Joanesburgo, bem como a Embaixada do Brasil no país.