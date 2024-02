A Reitoria da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) entregou, em 2 de fevereiro, novos tratores cortadores de grama ao Campus de Jacarezinho e ao Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação. A entrega foi realizada no pátio da Reitoria da UENP. O maquinário também foi entregue ao Campus Luiz Meneghel e ao Campus de Cornélio Procópio no dia 19 de dezembro.

Conforme explica o reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, o novo equipamento otimizará a manutenção dos campi e do Parque Universitário. “Há espaços da Universidade com extensas áreas verdes que demandam manutenção com uma certa frequência. Os novos tratores substituirão as antigas máquinas de corte de grama e, consequentemente, otimizarão o trabalho dos responsáveis por esta atividade”, completa.

Participaram do ato de entrega dos tratores cortadores de grama, além do reitor da UENP, o pró-reitor de Extensão e Cultura, Rui Gonçalves Marques Elias; o diretor de Cultura da UENP, James Rios; o diretor e a vice diretora do Campus de Jacarezinho, Luiz Fernando Kazmierczak e Ana Paula Belomo Castanho Brochado; o vice-diretor do Campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes, Ademir Zacarias Junior; o assessor técnico do Parque Universitário, Fernando Bessa Gonçalves Vieira; e o diretor do Tecpar em Jacarezinho, Luciano Bernardes.