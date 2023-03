Ribeirão Claro começou o ano de 2023 com o pé direito no cenário esportivo. A cidade, representada pelos atletas da Associação Ribeirão Clarense de Canoagem (ARCCA) foi a segunda colocada no Campeonato Brasileiro de Canoagem Maratona na classificação geral, perdendo apenas para o estado da Bahia. A equipe composta por 10 atletas garantiu ao todo: oito medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze.

Este foi um dos maiores eventos sobre águas brasileiras em 2023, realizado na cidade de Capitólio (MG) entre os dias 03 e 05 de março. Estiveram na disputa mais de 200 atletas de todos os estados do País.

Ribeirão Claro representou muito bem o estado do Paraná. Os atletas de destaque na competição foram: Maria Fernanda Nunes que disputou a categoria Cadete, faturou duas medalhas de outro nas provas de 7 km e 14,5 km; Marisa Aquino Ramos que disputou a categoria Infantil, conquistou duas medalhas de ouro nas provas de 3,5 km e 5 km; Yasmim Vitória Gomes de Souza que disputou a categoria Menor, levou bronze na prova de 3,5km e ouro na prova de 7km; Miguel Aquino Ramos que competiu pela categoria Menor levou duas pratas nas provas de 3,5km e 7km e mais um ouro na prova de 7km; José Carlos de Oliveira que disputou a categoria Master, levou pra casa duas medalhas de ouro nas provas de 3,5km e 17km.

A delegação esteve acompanhada dos monitores Alessandra Rosa, Creusa Nunes e Leandro do Prado (mais conhecido como “Cocoran”), com o apoio do presidente da ARCCA, Olivier Barbosa de Oliveira e do professor de educação física, Paulo Henrique da Mata Lobo.

E na segunda-feira (6) os atletas e representantes da ARCCA estiveram no gabinete do prefeito João Carlos Bonato junto à vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini e o secretário de Esportes João Roberto Pacheco para reportar os resultados obtidos e agradecer o apoio do Governo Municipal.

Conforme os professores, a atleta Maria Fernanda Nunes já tem sido observada por outras equipes, onde inclusive foi chamada para treinar na Bahia. E como seu objetivo é a seleção de base do Brasil, vai continuar se dedicando para faturar mais premiações e conseguir uma vaga.

Bonato, Ana e Pacheco parabenizaram toda a equipe pelo empenho. “Estamos orgulhosos de todos vocês. Essa conquista com certeza vai representar a motivação para outros atletas. Vocês inspiram outras crianças e adolescentes. Continuem nesse caminho do bem. O nosso muito obrigado por levarem o nome de Ribeirão Claro tão longe”, elogiou o prefeito.